بلدية العتيبية الفرعية تكثف الجولات الرقابية على المطاعم

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-
قامت بلدية العتيبية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة بحملة مكثفة على المطاعم وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية ومعالجة جميع الملاحظات طبقاً للوائح والأنظمة البلدية.
أوضح ذلك الدكتور وليد بن بكر مليباري رئيس بلدية العتيبية الفرعية وقال إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص البلدية على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.
من جهته قال مدير إدارة الخدمات ببلدية العتيبية أ.خضر بن مهدي الزويهري أن البلدية شكلت فريقًا يضم عدد من المراقبين والمختصين وتم القيام بحملة موسعة على كافة المطاعم ضمن نطاق البلدية للكشف على سلامة الغذاء المقدم حيث تم رصد مخالفة إعداد وجبات الإعاشة دون وجود تراخيص نظامية وتدني مستوى النظافة بالإضافة إلى ملاحظة وجود صحون غير آمنه في تعبئة المواد الغذائية ومخالفة عدم حمل بعض العمالة للشهادات الصحية .
من جانبه أوضح رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة ببلدية العتيبية أ. محمد بن حمود الصاعدي بأن الحملة قد أسفرت عن رصد العديد من المخالفات الصحية والبيئية ومصادرة كميات من الأطعمة حيث بلغت كمية المواد المصادرة ما يقارب (20) كيلو من الدجاج و (40) كيلو الخضروات الفاسدة.
يذكر أن جميع المختصين في البلدية يواصلون جهودهم لرصد المخالفات وأن الجولات الرقابية مستمرة على المطاعم والمحلات الغذائية ومعالجة أي ملاحظات بالمنطقة وذلك وبهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة وحرصاً على صحة وسلامة ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام.