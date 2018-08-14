شاهد.. عرض عسكري لقوات أمن الحج يتضمن عدداً من الفرضيات الخطيرة

أنحاء – متابعات :-
قدّمت قوى الأمن السعودية من مختلف قطاعاتها، اليوم الاثنين، بحضور ورعاية وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للحج الأمير عبدالعزيز بن سعود، عرضًا عسكريًا مهيبًا لتأمين وفود ضيوف الرحمن في ساحة المشاعر المقدّسة.
وتضمّن العرض العسكري لقوات أمن الحج عرضًا للآليات وطيران الأمن المستخدمة، ذات التخصصات المتنوعة، لتغطية عدد من الحالات الأمنية المختلفة، ضمن الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1439هـ.
وأبرزت اللقطات فرضية للتصدي للإرهاب باستخدام المهارات القتالية دون الأسلحة، ومن ثم التعامل مع حالات أمنية بحوزتها أسلحة مع اقتحام المبنى المتحصنة فيه، إلى جانب مشاركة طيران الأمن في تأمين ضيوف الرحمن، حيث ألقى مساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق سعيد القحطاني كلمة القوات المشاركة، مشيرًا إلى مباشرة القوات مهامها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتكامل مع كافة القطاعات والوزارات.