صور | مصادرة ١٥٥ رأس من الأغنام.. وإزالة حظائر مخالفة بمكة المكرمة

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-
ضمن الجولات المكثفة لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية تم تنفيذ إزالة حظائر عشوائية للأغنام بحي وادي جليل بمكة المكرمة، وضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية بالموقع الموجود داخل نطاق الأحياء السكنية، وتم مصادرة (١٥٥) رأساً من الأغنام، وفور الانتهاء من عملية المصادرات للأغنام نظمت بلدية المعابدة حملة تم خلالها إزالة التجاوزات والتعديات المخالفة للحظائر و البالغ عددها ( ١٠٠ ) حظيرة والتي يحتوي بعضها على سكن للعمالة الوافدة بطريقة مخالفة.
أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد أحمد بصفر مبيناً بأنه تم ملاحظة وجود تعديات على الاراضي الحكومية بالمنطقة وقامت اللجنة المكلفة من البلدية الفرعية وإدارة الدعم والإسناد بأمانة العاصمة المقدسة وبعض الجهات الحكومية للبدء بأعمال المصادرات والإزالة بمشاركة رئيس قسم مراقبة البناء رامي البيشي ورئيس قسم رخص المهن المكلف عضو لجنة الأمارة للذبح العشوائي حسن الصبياني وناصر الحنيطي.
وأكد المهندس بصفر أن البلدية ستواصل مهامها الرقابية للقضاء على أي تعد ولن تتهاون في ابعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.