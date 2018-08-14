فيديو | القنصل الأمريكية بالظهران في سوق للمواشي تختار أضحيتها.. وتهنئ المسلمين بالعيد

أنحاء – متابعات :-
حرصت القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كورهنن على زيارة أحد أسواق الماشية بمدينة الثقبة بالمنطقة الشرقية، لشراء أضحية لذبحها في عيد الأضحى، الذي يحل الثلاثاء القادم.
وأظهر مقطع فيديو كورهنن وهي وسط الأغنام، متحدثة عن شعيرة ذبح الأضحية، مهنئةً المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، قائلة باللغة العربية: “عيد أضحى مبارك”.
يذكر أن القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كوهنن تحرص على غرار أسلافها وعدد من الدبلوماسيين والزعماء الغربيين، على مشاركة السعوديين في أنشطتهم التراثية والثقافية، وفي هذه الزيارة لسوق الماشية بالثقبة حرصت كوهنن على ارتداء زي محتشم.