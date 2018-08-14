فيديو | مقتل بطل أوزبكي للفنون القتالية أمام ملهى ليلي في طشقند

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لقي بطل أوزبكستان للفنون القتالية المختلطة والمعروفة بـ”mma”، جامشيد كينجايف، مصرعه إثر شجار مع الحراس أمام ملهى ليلي بالعاصمة طشقند.
وكشف مقطع فيديو من كاميرا المراقبة جامشيد كينجايف، البالغ من العمر 25 عامًا، أمام الملهى الليلي، يحاول الدخول إلا أن الحراس منعوه أولا، فحدث احتكاك أبرز معه سكينا كان يخفيه في طيات ملابسه، ثم حاول الدخول مرة أخرى، فاشتبك مع الحراس.
ولم يخلُ المشهد من العنف الشديد، حيث شهد الاشتباك لكمات واعتداءات من الجانبين، واستُخدمت الهراوات والكراسي والسكين الذي كان بحوزة ”كينجايف” في الشجار، حيث نال هو النصيب الأكبر بعد أن اجتمع عليه الحراس، فسقط مضرجا في دمائه، حيث أسعِف إلى المستشفى إلا أنه توفي هناك.