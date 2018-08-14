14 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات قطار المشاعر المقدسة
﻿

قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات قطار المشاعر المقدسة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

مكة المكرمة – واس :-

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي ، يرافقه قائد مهمام قوات أمن المنشآت لحج عام 1439هـ , اللواء عبدالله بن سعد العتيبي محطات القطار بالمشاعر المقدسة.

وأكد اللواء حامد الطويرقي خلال الجولة أن القوات سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع بقية القطاعات الأمنية والخدمية ، مؤكداً أن قوات أمن المنشآت تعمل تحت مظلة قوات أمن الحج كفريق عمل أمني متكامل هدفه الإتقان في تأدية المهام الأمنية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم .

وتأتي الزيارة ضمن استعداد قوات أمن المنشآت لحج هذا العام ، ومناقشة المهام والواجبات المناطة بالقوات ، لتسهيل حركة السير من وإلى محطات القطارات ، وتأمين الحماية اللازمة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.