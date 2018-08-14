13 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موسى يبهج النصراويين أكثر من الفوز على الجزيرة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كانت فرحة النصراويين بالمستوى المبهر للنجم النيجيري أحمد موسى أكبر من فرحتهم بالفوز على الجزيرة الإماراتي في أبوظبي في جولة الذهاب من بطولة الاندية العربية.

 فرغم أن المدرب لم يشركه إلا في الثلث الأخير من المباراة، إلا أنه قدم لمحات جميلة وبسرعة فائقة تمكن خلالها من تسجيل هدف التقدم لفريقه وأضاع هدفين آخرين بكرات شبه انفرادية أتعب بها مدافعي الجزيرة.

وكان النصر قبلها قد بكر بالتسجيل عن طريق العائد يحيى الشهري بكرة استغل فيها لاعبو النصر خطأ الحارس والمدافعين وارتدوا بكرة متبادلة وصلت للشهري الذي ركنها جميلة ارتدت من القائم إلى داخل الشباك.

لم يستمر التقدم النصراوي طويلا حيث شن لاعبو الجزيرة هجمة منسقة وصلت أخيرا إلى المبدع علي مبخوت الذي سددها فارتدت من الحارس الأسترالي براد جونز إلى خلفان مبارك الذي أعادها للشباك هدف تعادل.

انتهى الشوط الأول بهذين الهدفين.. وكان المستوى رتيبا مملا حتى شارك موسى الذي أنعش المباراة بانطلاقاته التي استلم واحدة منها وبسرعة فائقة تجاوز المدافع وأرسلها في مرمى علي خصيف بإبداع.

النصر اختار أحمد موسى ونور الدين مرابط والحارس جونز والمدافع برونو من اللاعبين غير السعوديين.. ولعب معهم كل من عمر هوساوي وحمد المنصور وسلطان الغنام ويحيى الشهري وإبراهيم غالب وعوض خميس ومحمد السهلاوي الذي كان ضيفا مع مرتبة الشرف وأكد حاجة النصر لمهاجم يترجم مجهودات الفريق.. إذ يتبقى للنصر لاعبان أجنبيان قد يعلن عنهما قريبا.

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