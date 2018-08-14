14 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه.. ومقتل عدد من مرافقيه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

نجا محافظ تعز من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في عدن، الثلاثاء، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من مرافقيه.

ووقع الهجوم أثناء مرور موكب المحافظ أمين محمود في شارع إنماء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

ويتواجد محافظ تعز في عدن منذ أسبوع، حيث التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحل الإشكاليات التي تعانيه محافظته.

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