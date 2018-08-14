“هيئة الاتصالات” تنشر إحصائيات سرعة الإنترنت في المملكة.. وهذه أسرع الشركات

أنحاء – متابعات :-
أظهر تقرير “مقياس” للربع الثاني 2018م، والمعني برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت في المملكة التي تقوم بإحصائه هيئة الاتصالات، أن معدل سرعات التحميل لخدمات النطاق العريض للإنترنت المتنقل في المملكة قد بلغ 25.4 ميجابت في الثانية.
وكشفت الهيئة عن أسرع الشركات التي تتميز بتوفير خدمات الإنترنت؛ حيث جاءت STC في المقدمة عبر سرعة التحميل وسرعة الرفع، فيما جاءت موبايلي في المرتبة الثانية في سرعة التحميل والثالثة في سرعة الرفع، واحتلت زين المرتبة الثالثة في سرعة التحميل والثانية في سرعة الرفع.
فيما بلغ معدل سرعات الرفع 12.6 ميجابت في الثانية، كما رصد التقرير ارتفاعًا مستمرًا في سرعات التحميل لخدمات النطاق العريض للإنترنت المتنقل بشكل شهري منذ نهاية الربع الأول 2018م، بلغ 27.2%.
وذكرت الهيئة أن سرعات الرفع للإنترنت المتنقل ارتفعت بنسبة 11.3% منذ نهاية الربع الأول من العام 2018م؛ حيث إن هذا التحسن المستمر في سرعة التحميل والرفع للإنترنت المتنقل يأتي نظير الأداء العالي لشبكات الجيل الرابع (4G).
وبيّنت الهيئة أن لساعات الذروة تأثيرًا على أداء الإنترنت المتنقل، من خلال انخفاض في سرعة التحميل بنسبة 11% مع انخفاض طفيف في سرعة الرفع بنسبة 3.1%، إلا أن ذلك يُعد تحسنًا في أداء الإنترنت المتنقل خلال ساعات الذروة بالمقارنة بالربع الأول الذي بلغت نسبة التأثر في سرعات التحميل والرفع 26% و13% على الترتيب.
وفيما يخص الإنترنت الثابت، أشار التقرير إلى أن متوسط أداء سرعات التحميل في الإنترنت الثابت زاد على 84% من السرعات المعلن عنها في باقات المشتركين، بينما تجاوزت سرعات الرفع في الإنترنت الثابت الـ 93% من السرعات المعلن عنها.
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