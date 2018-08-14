14 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وصول 1.486.958 حاجاً إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأثنين 1.486.958 حاجاً، بنقص بلغ 10.529 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.7 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.392.928 حاجاً، وعن طريق البر 78.282 حجاج، وعبر البحر 15.748 حاجاً.

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