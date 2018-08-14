13 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة الإعلامي فهد الفهيد بعد أيام من تعرضه لحادث في لندن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نعى إعلاميون ومقربون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس (الاثنين)، الإعلامي فهد الفهيد.

وكان الفهيد قد تعرض الأسبوع الماضي لحادث سير في العاصمة البريطانية لندن ودخل على إثره للمستشفى.

وأكد مقربون من الفهيد أنه توفي عصر اليوم إثر الإصابة التي لحقت به في الحادث الذي تعرض له، داعين له بالمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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