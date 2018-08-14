14 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفد إعلامي أجنبي متعدد الجنسيات يزور مطار الملك عبدالعزيز.. ويطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-

زار وفداً اعلاميا أجنبياً من عدد من الجنسيات من دول العالم، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن والمسافرين.

واستهل الوفد زيارته للمطار بجولة في الصالة الجديدة رقم ( 1) حيث كان في استقبالهم مساعد مدير عام مطار الملك عبد العزيز عبد المحسن الشيخ وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد الإعلامي على الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار الجديد مبدياً إعجابه بالتقنية المستخدمة لخدمة المسافرين إلى جانب ضخامة المطار الذي يعكس جهود المملكة في دعم صناعة الطيران المدني.

بعد ذلك قام الوفد بجولة في مناطق اجراءات المسافرين ومنطقة المغادرة استمع خلالها إلى شرح عما يحتويه المطار من امكانيات كبيرة وتقنيات حديثة لخدمة المسافرين ومرتادي المطار.

كما زار الوفد مجمع صالات الحج بالمطار وأطلع على الخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وشملت الجولة الصالة “الحادية عشرة” المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية “طريق مكة” حيث استمعوا لشرح من قائد قوة جوازات الحج بالمطار العقيد سليمان اليوسف عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلا وتيسيرا لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ. كما زار الوفد الإعلامي المنصة الخاصة بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام القادمون لموسم حج هذا العام التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وفي ختام جولتهم أبدا الوفد الإعلامي إعجابه بما شاهد في المطار من تطور وسرعة في إنهاء اجراءات المسافرين في وقت قياسي مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم افضل الخدمات والرعاية لهم.

من جهته قال تركي بن معلوي الذيب مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار أن الوفد يضم عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العالمية يمثلون دولاً عربية و اوروبية وكذلك من شرق اسيا وافريقيا وذلك بهدف تعريفهم على الخدمات والإمكانيات الحديثة بالمطار الجديد بالإضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم بعد تأدية نسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها اكثر من ٢٧ جهة حكومية وأهلية تشرف عليها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في ادارة المطار مشيراً الى أن اعضاء الوفد الإعلامي اطلعوا على الخدمات التي يوفرها مجمع صالات الحج في المطار لضيوف بيت الله وسرعة انهاء إجراءات الحاج في وقت زمني لا يتجاوز ٢٠ دقيقة مبينا أن تلك الخدمات والتسهيلات تأتي تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين غانمين ان شاء الله.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير من قبل اجهزة الإعلام المحلي والعربي والأجنبي والقنوات الفضائية ووكالات الانباء العالمية لتغطية الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث تم حتى الآن إصداد أكثر من ٣٤٤ تصريح إعلامي لدخول ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية لمجمع صالات الحج.

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