13 أغسطس 2018 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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