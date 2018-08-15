15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير مكة يزور مركز الإيواء بالمعيصم الذي نفذته وزارة المالية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، بزيارة مركز الإيواء بالمعيصم، الذي نفذته وتشرف عليه وزارة المالية، وذلك يوم الثلاثاء 3 ذو الحجة 1439هـ الموافق 14 أغسطس 2018م.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز سعادة الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، والمشرف العام على المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية.

ثم قدم عدد من المسؤولين في وزارة المالية لسمو أمير منطقة مكة المكرمة شرحاً عن دور الوزارة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من مشاريع ومراكز للإيواء ومراكز الخدمات الحكومية، مثل مجمع الدوائر الحكومية بالشميسي، ومراكز الإيواء في المشاعر المقدسة، التي تصل مساحتها إلى 400 ألف متر مربع، وكذلك تم استعراض بعض مشاريع الحرم المكي التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع، ومنها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والعناصر المرتبطة به، إذ تعتمد فكرة المشروع على إنشاء توسعة للمسجد الحرام من جهة الشامية بشكل دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحـاليين في وقت الـذروة، وكذا الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، وسيتم بعون الله في مشروع التوسعة زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال كافة عناصره من  (600,000)مصل إلى ( 1,650,000) مصل، وتعتبر هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ. 

وقد ثمّن سعادة الأستاذ يعرب الثنيان وفريق وزارة المالية المسؤول عن المركز زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمركز الإيواء بالمعيصم، التي تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)؛ للعمل عل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن كلمات سموه المحفزة وتوجيهاته السديدة ستكون دافع لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

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