15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار جسر جنوة إلى 38 شخصاً

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء انهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية إلى 38، بحسب ما أفاد وزير الداخلية ماتيو سالفيني الأربعاء.

وقال وزير الداخلية الذي ينتظر وصوله إلى جنوة بعد ظهر الأربعاء للصحافيين “وصلت الحصيلة إلى 38 تم التأكد من وفاتهم في حين لا يزال هناك بعض المفقودين” جراء انهيار جزء كبير من جسر موراندي خلال تساقط كثيف للأمطار الثلاثاء.

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