15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأحساء فخر لنا

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الأحساء على خارطة العالم، عبارة يفتخر بها كل مواطن سعودي. وما هذا الإعتزاز إلا إمتداد لمكانة المملكة العربية السعودية في الماضي وتقدمها في الحاضر والمستقبل المشرق الزاهر الذي ينتظرها

نعم يجب أن نتغنى بهذا كله وأن نبتهج ونحتفل ونعلن سعادتنا بإنضمام واحة الأحساء ضمن التراث العالمي، فبلدنا تزخر بالكثير من المواقع التاريخية والتراثية السياحية والثقافية، وننتظر ان تنضم هذه العالم المميزة الى خارطة الاماكن الجاذبة على مستوى العالم، وهذا الحلم في وطن الأحلام التي تتحقق باْذن الله ليس ببعيد.

نعود للأحساء وهي المنطقة الغناء والغنية وذات الصيت التاريخي والآن الصيت العالم، حيث يقدم خلال هذه الأيام نادي الأحساء الأدبي فعاليات إعلامية وثقافية غير مسبوقة وذلك بالتعاون مع إعلاميون، ولمدة أسبوع كامل انطلق هذا الأسبوع كحراك ثقافي وإحتفال تاريخي بهذا التسجيل كموقع تراث عالمي.

هذه الجهود المباركة التي تمثل شراكة اجتماعية مميزة وفريدة تعد خطوة أولى في الألف ميل لوضع كل مناطق المملكة الغنية بالتاريخ على خارطة العالم.

نعم نحن جميعا امام تحدي كبير لنا كافراد وايضا كمؤسسات مجتمع مدني وكمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق النجاحات وتجسيد الاحلام الى واقع في ظل وجود شخصية شابة حالمة ممثلة في سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي يؤسس للنجاحات على كل الاصعدة وفِي كل المجالات محليا وخارجيا.

هذه الطموحات والاحلام تتطلب ان يؤسس لها في اجيالنا المقبلة لك وان يكون هناك إشراك حقيقي للنشئ أولاً من خلال تسلط الضوء على كل ما سبق في المناهج الدراسة ثم قيام الجهات المعنية تعليمية كانت أم إعلامية في إستمرار تعريف النشئ بهذه الأماكن المختلفة مكاناً وزماناً من خلال برامج متنوعة ومتعددة تكون منطلق المواطن بإفتخاره بالتسويق لها عبر منصات الإعلام الجديد أو بالحديث والكتابة والبحث داخلياً وخارجياً وبهذا نكون نحن من كان السبب في جذب الأخرين نحو هذا الماضي المشرف والحاضر الزاهر والمستقبل المشرق

د. عبدالله الناهسي

عضو ملتقي إعلاميون

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