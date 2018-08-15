“الإسكان” تعلن أكثر من 28 ألف منتج ضمن الدفعة الثامنة من برنامج “سكني”

أنحاء – متابعات :-
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، الدفعة الثامنة (شهر أغسطس) من برنامج سكني 2018، والتي تضمنت 28 ألفا و410 منتجات سكنية وتمويلية للمستفيدين.
وشملت المنتجات المعلنة اليوم 9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و10326 أرضا سكنية مجانية، إضافة إلى 8300 قرض عقاري بدون أرباح لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال أو أقل.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق المستفيدة من الدفعة الثامنة وذلك بمجموع 13135 وحدة سكنية وقرضاً عقارياً وأرضاً سكنية.
وبذلك يصل عدد الخيارات والمنتجات السكنية التي تم إطلاقها منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج سكني 181 ألف منتج.