15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تعيد رسوم الأراضي البيضاء للمالك حال استكمل تطوير الأرض خلال المهلة النظامية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تعهدت وزارة الإسكان بإعادة رسوم الأراضي البيضاء لأصحابها في حال إتمام تطوير الأرض خلال المهلة النظامية، التي حددها النظام بسنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الفاتورة.

وأكدت الوزارة، وفقاً لـ”الوطن”، أن سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال المهلة النظامية يجنب مالك الأرض الغرامة المنصوص عليها في “نظام رسوم الأراضي البيضاء”.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في يناير الماضي فواتير رسوم الأراضي االبيضاء لمدن “الرياض، جدة، مكة المكرمة، والدمام” لعام 1439/ 1440هـ، وحددت مهلة سنة لسداد الرسوم المقررة، وبلغ إجمالي أوامر السداد الصادرة للمدن الأربع أكثر من 1500 أمر سداد، لمساحة إجمالية تصل إلى 411.46 مليون متر مربع.

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