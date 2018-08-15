15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجمارك تنفي إيقاف استيراد السيارات من كندا إلى المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفت إدارة الجمارك صحة ما تردد حول إيقاف شحن واستيراد السيارات من كندا إلى المملكة على خلفية الأزمة مع أوتاوا.

وأوضحت الجمارك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن خبر إيقاف الاستيراد غير صحيح، مؤكدة أنه يُسمح باستيراد المركبات الخاصة بالمبتعثين والدبلوماسيين.

وأشارت إلى إمكانية الاطّلاع على اشتراطات استيراد المركبات للمبتعثين من خلال زيارة الرابط ( http://bit.ly/2ikvDrg ).

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