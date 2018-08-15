15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات”: السجن والغرامة والتشهير لـ7 مواطنين ومقيم لنقلهم حجاجاً بدون تصريح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية في مداخل منطقة مكة المكرمة 8 قرارات إدارية بحق 7 مواطنين ومقيم نقلوا حجاجاً بدون تصريح .

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم، السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك .

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم :

– نايف حسن مبارك الجحدلي: السجن 15 يوماً وغرامة 270 ألف ريال مع التشهير.

– فهد عبدالله صالح الغامدي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير .

– عبدالكريم خضر عابد الحارثي: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

– خيزار رازا حسين شاه: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألفا مع التشهير والترحيل .

– محمد أحمد الزهراني: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألفا مع التشهير.

– يعقوب سلطان عبدالعزيز: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألفا مع التشهير.

– محمد جميل محمد الصيدلاني: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألفا مع التشهير.

– حماد يسلم نجدان المهري: السجن 15 يوماً وغرامة 10 الآف مع التشهير والمطالبة بمصادرة المركبة.

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