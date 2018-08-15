15 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الدفاع المدني ينفى انهيار فندق بمكة.. ويؤكد: كان عبارة عن “فرضية”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفى المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد/محمد آل قماش ما تداولته بعض المواقع من وقوع حادث انهيار مبنى بمكة المكرمة مبينا بأن ما تم عبارة عن تنفيذ تمرين يوم الاحد الموافق 1 / 12 / 1439 .

وأكد أنه عبارة عن فرضية حريق وانهيار لأحد المباني الخاصة بإسكان الحجاج بحي الروضة بالعاصمة المقدسة ضمن برنامج مجدول للتمارين والفرضيات للمزيد من جاهزية واستعداد الدفاع المدني والجهات المعنية في الخطة العامة للطوارىء وضمان جودة اداء المهام والمسؤوليات وفقاً لنظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية.

 كما شدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم تداول الإشاعات ونقل صور مخالفة لأرض الواقع خاصة وأن الفرضية تمت تغطيتها بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

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