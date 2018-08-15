15 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تضبط وافداً بالرياض يزوّر شهادات صحية ويبيعها على العمالة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) أنها ضبطت وافدا في العاصمة الرياض، دأب على تزوير الشهادات الصحية وبيعها على العمالة للعمل في القطاعات الصحية.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت المتهم بعد ضبطه إلى النيابة العامة، لتُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

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