“النادي السعودي” ينظم ثاني فعاليات صالون التبادل الثقافي في كانبرا

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-
أقيمت ثاني فعاليات صالون التبادل الثقافي في مقر الملحقية الثقافية بتنظيم النادي السعودي في مدينة كانبرا، حيث تم التحاور في موضوع التسامح والتعايش بين الأديان بحضور نخبة من الأكاديميين والشخصيات الثقافية البارزة من مختلف الجنسيات.
افتتح الندوة سعادة الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وشكر بدوره نادي الطلبة بكانبرا على تنظيم حلقة النقاش والتي تواكبت مع الجهود الراهنة في تعزيز مكانة المملكة في الأوساط الخارجية بما يؤكد تبني المملكة للفكر الوسطي واحترام كافة الأديان والمجتمعات ودعم السلام والتفاهم والتسامح بين مختلف المجتمعات والشعوب.
بدأ الحوار بكلمة الشيخ أحمد يوسف مؤسس المركز الإسلامي في كانبرا، فتحدث عن تجربته بالانتقال من مجتمع عربي مسلم الى مجتمع يحمل ديانات مختلفة ومعتقدات ومبادئ مغايرة.
وشاركه الحوار السيد ديڤد كامبل رئيس كنيسة سانت أندرو، فأوضح أهمية التعايش وأجزم بأن الاحترام وتقبل الآخر بكامل الاختلافات وحده قادر على نشر رسالة السلام.
وقد تم فتح باب النقاش مع الحضور فكانت مداخلات الطلاب السعوديين قوية وملفتة من خلال تأييدهم لضرورة التسامح والتقبل وتحقيق التآخي بين شعوب العالم، كما وأوضحت رئيسة نادي الطلبة السعوديين في كانبرا مشاعل القاضي أهمية الحوار بين الأديان وتوعية الأفراد بضرورة تقبل اختلاف اللغات والثقافات والأديان حتى يتحقق التوازن ويتم تعزيز الروابط الانسانية والحوارية وتقريب وجهات النظر.