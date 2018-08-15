15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركيا ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأميركي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أن المحكمة رفضت مجددا الإفراج عن القس الأميركي المحتجز.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، بحسب فرانس برس.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تحذر تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أميركي، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاءت الرسالة الصارمة بعد اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في #البيت_الأبيض سراً مع السفير التركي سردار كيليغ بشأن قضية القس أندرو برانسون.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأميركي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وقال محاميه سابقا، إن موكله قدم التماساً إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.

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