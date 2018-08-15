14 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية إيطاليا في ضحايا انهيار الجسر بجنوة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، مع تمنياتنا للمصابين الشفاء العاجل //.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات واصابات.

وقال سمو ولي العهد: // بلغني خبر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل//.

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