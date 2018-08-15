15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبراء: لا تصححوا الأخطاء النحوية لأطفالكم

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

يقع الأطفال في أخطاء نحوية طوال الوقت وقد يشعر الآباء بحاجة ملحة لتصحيحها. ولكن من الأفضل عدم فعل ذلك، بحسب مجلة “يونجه فاميليه” الألمانية (الأسرة اليافعة).

ويقول الخبراء إن الإشارة لمثل هذه الأخطاء سيثبط عزيمة الطفل ويجعله يشعر بأنه غير مؤهل.

كما أن هذا يحول عملية تعلم الحديث التي تتم دون وعي والمعقدة إلى مستوى واع، ما يؤدي من المحتمل إلى تعثرها . فعلى سبيل المثال يمكن أن يبدأ الطفل في تجنب استخدام كلمات بعينها.

وتنصح المجلة عوضا عن ذلك بالتغاضي عن مثل هذه الأخطاء نظرا لأنها ستختفي من تلقاء نفسها عادة .

ويجب على البالغين أيضا تجنب التصحيح غير المباشر وهو ما يشمل أيضا تكرار جملة الطفل بشكل صحيح. وهذا أيضا يمكن أن يعيق التواصل الطبيعي.

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