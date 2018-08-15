15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد.. جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

شيّعت جموع غفيرة، الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري الذي وافته في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) عن عمر يناهز 98 عاماً.

وأدى المصلون الصلاة عليه بعد ظهر اليوم بالمسجد النبوي، وتشييع جنازته إلى مقبرة البقيع.

وعمت حالة من الحزن بين المصلين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لفقدان الشيخ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن الشيخ أبو بكر جابر بن موسى الجزئري ولد عام 1921م في قرية ليوة بولاية بسكرة جنوب الجزائر، وحفظ القرآن الكريم وتخصص في علوم القرآن والحديث قبل أن يسافر إلى المدينة المنورة ويستقر بها مدرساً ومفسراً في المسجد النبوي الشريف، كما عمل أستاذاً في الجامعة الإسلامية بالمدينة وألف عدداً من الكتب في العقيدة والتفسير.

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