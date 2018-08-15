15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فواتير(هلكوني)!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الحقيقة أنني احترت في تسمية فواتير شركتي المياه والكهرباء..هل أسميها فواتير الشعوذة وضرب الودع..وقراءة الطالع..وقراءة الكف..أم فواتير جلب الحبيب(الدراهم)..أم الرجم بالغيب؟!.

هل أسميها فواتير(برَّاد)الشاي آخر الليل..أم فواتير العدادات الغبية..باعتبار أن الشركتين تسعيان لتركيب عدادات(ذكية)..أم أسميها الفواتير المعدلة وراثياً..باعتبار أن شركتينا العزيزتين تقومان بحساب متوسط الاستهلاك ثم تتدخل في جينات الأرقام لترفعها حتى ولو كان جسد المستهلك خارج الحدود..وكان منزله مغلقاً منذ عام الفيل.

وبينما أنا أتقلب في حيرتي قرأت هذه التغريدة للأكاديمي والكاتب المعروف الدكتور حمود أبو طالب:”اللهم إني أشهدك، وأشهد شعب تويتر العظيم أن منزلي مقفلٌ وخالٍ تماماً وكل شيء له علاقة بالكهرباء مغلق..وقد فاجأتني الشركة الشهر الماضي بفاتورة عالية لشهر سابق وهو على هذا الحال وما زال..لن أدفع إذا جاءت كسابقتها والقضاء بيننا”..ثم وجدت في التعليقات ما أثلج صدري وفرَّج همي..وبدَّد حيرتي..عندما وصفت الأكاديمية فايزة كيَّال هذه الفواتير بأنها من فئة(هلكوني).

وأضيف إلى اعتذارها اعتذاراً من الدكتور موافق فواز الرويلي لإطلاق وسمه المشهور(هلكوني)المعني بالشهادات الأكاديمية المضروبة على فواتير المياه والكهرباء المضروبة أيضاً..نعم..أخيراً وجدت اسمها..إنها(فواتير هلكوني).

وفي مسألة المياه أخبرني أكاديمي آخر ثقة ثبت أحسبه والله حسيبه..وأرسل لي صوراً أحسبها والله حسيبها..لمنزل خالٍ ولعداد مياه مغلق(مصفَّر)ولرسالة من الشركة تفيد بإغلاق العداد ثم كتب ما يلي:”كيف تصدر فاتورة لشقة خالية

من السكان هكذا تأليفاً..وكنا طلبنا إغلاق العداد وتم الإغلاق

وهو مغلق تصدرون فواتير إفتراءً..حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقد أخبرني جنيٌّ ثقة ثبت يسترق السمع أحسبه والله حسيبه..أن موظفي الشركتين يعلمون تمام العلم أنهم عاجزون عن قراءة العدادات ولذلك يلجأون للشعوذة في مواضيع الفواتير.

كما أخبرني..والله حسيبه..أن الشركتين لا تأبهان للشكاوى التي تصلهما بالآلاف..فإذا كانت هناك استجابة فهي في نطاق محدود وضيق..وأن الإدارة بالترقيع هي النظرية المفضلة حالياً لديهم للتغطية على عجزهم(وخنبقتهم)وكوارث موظفيهم..كما أنهم إلى اليوم لم يتخلوا عن عنجهية جملة(سدد ثم اعترض)..وللإنصاف فإنهم لم يتخلوا عن كلمة(عزيزي)ولا عن كلمة(شكراً)..ولا أدري لماذا يشكروننا وهم يعلمون أن(ما لنا غيرهم)..مثل شركة الخطوط السعودية وشركة الاتصالات التي كانت تشكرنا إلى وقت قريب لاختيارها(ونحن ما عندنا إلا هي).

أخيراً..شركتا المياه والكهرباء تتلقيان دعماً غير محدود من الدولة بهدف استمرار تقديم هذه الخدمة للمواطن بأسعار معقولة وتيسير حياته وتجويدها وليس بهدف الضحك على ذقنه بفواتير(هلكوني) تخالف الواقع وتأكل أموال الناس بالباطل.

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