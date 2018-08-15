15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | اشتعال النيران في قارب.. وإنقاذ 46 شخصا على متنه في تايوان
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فيديو | اشتعال النيران في قارب.. وإنقاذ 46 شخصا على متنه في تايوان

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