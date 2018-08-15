15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اللحظات الأولى بعد انهيار جسر السيارات في جنوة الإيطالية

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