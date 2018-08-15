فيديو | تسريب يتحدث عن 3 إصدارات جديدة لـ “آيفون” قبل إطلاقها رسمياً الشهر المقبل

أنحاء – وكالات :-
نشر موقع “سوني ديكسون” تسريبا يكشف عن ثلاثة إصدارات جديدة لـ”آيفون”، حيث عرض “آيفون 9″ و”آيفون إكس بلس” و”آيفون 11″ المتوقع إطلاقها من “آبل” في سبتمبر/أيلول.
ويتمتع “سوني ديكسون” بسجل حافل من تسريبات الصور ومقاطع الفيديو والمواصفات الخاصة بجوالات “آيفون” قبل إطلاقها رسمياً، لذلك يرى المحللون أنها بالفعل قريبة جداً من الإصدارات الفعلية المزمع تدشينها.
وبحسب التسريبات، فإن أصغر الأجهزة الثلاثة – التي قد يطلق عليها اسم “آيفون إكس 2018” – سيشبه “آيفون إكس” الحالي بشاشة أقل من 5.8 بوصة ولكن بمواصفات جديدة وتحديث الجيل الثاني لتكنولوجيا التعرف على الوجه مع خيار اللون الذهبي الجديد.
أما أكبر الجوالات الثلاثة، فربما يكون “آيفون إكس بلس” بشاشة حجمها 6.5 بوصة وبطارية كبيرة مع خيارات باللون الذهبي والأبيض والأسود، ومن المرجح بيعه بسعر يتراوح من 1150 دولارا و1200 دولار.
أما الجهاز المتوسط الحجم والذي يطلق عليه “آيفون 9” سيحتوي على شاشة “إل سي دي” والتي يقال إنها تقلل تكلفة الموديل، ويأتي في أربعة خيارات ألوان وبسعر منخفض.