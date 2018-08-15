فيديو | قرد يخطف طفلاً ويرفض بشراسة التخلي عنه في الهند

أنحاء – متابعات :-
وثّقت لقطات مصوّرة بثتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، محاولة سكان قرية كارناتاكا الهندية تخليص رضيع من يدي قرد همّ باختطافه بطريقة شرسة ما أصاب ذويه بالذعر.
وأظهر مقطع الفيديو، القرد الذي اقتحم أحد منازل القرية وهو يحاصر الرضيع الذي أصيب بنوبة بكاء شديدة، مهاجما بيديه وأسنانه كل من يحاول الاقتراب لتخليصه، حيث حاول المحيطون به لفت انتباهه بإلقاء بعض الحَب، إلا أن تلك الحيلة لم تنطلِ على القرد العدواني.
وبالرغم من المعاملة اللطيفة للقرد ناحية الرضيع، فإنه تحوّل إلى حيوان مفترس عندما حاولت والدة الطفل إنقاذ رضيعها من يديه، حيث قام بمهاجمتها والانقضاض على ثوبها بأسنانه، فيما تمكّن أهالي القرية من خطف الرضيع من بين يدي القرد في نهاية المطاف.