15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | قرد يخطف طفلاً ويرفض بشراسة التخلي عنه في الهند
﻿

فيديو | قرد يخطف طفلاً ويرفض بشراسة التخلي عنه في الهند

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وثّقت لقطات مصوّرة بثتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، محاولة سكان قرية كارناتاكا الهندية تخليص رضيع من يدي قرد همّ باختطافه بطريقة شرسة ما أصاب ذويه بالذعر.

وأظهر مقطع الفيديو، القرد الذي اقتحم أحد منازل القرية وهو يحاصر الرضيع الذي أصيب بنوبة بكاء شديدة، مهاجما بيديه وأسنانه كل من يحاول الاقتراب لتخليصه، حيث حاول المحيطون به لفت انتباهه بإلقاء بعض الحَب، إلا أن تلك الحيلة لم تنطلِ على القرد العدواني.

وبالرغم من المعاملة اللطيفة للقرد ناحية الرضيع، فإنه تحوّل إلى حيوان مفترس عندما حاولت والدة الطفل إنقاذ رضيعها من يديه، حيث قام بمهاجمتها والانقضاض على ثوبها بأسنانه، فيما تمكّن أهالي القرية من خطف الرضيع من بين يدي القرد في نهاية المطاف.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.