فيديو وصور | أمريكي يسرق طائرة ويحطم بها منزله إثر خلاف مع زوجته

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تعمد طيار أمريكي يُدعى دوان يود (47 عاماً) الاصطدام بمنزله باستخدام طائرة صغيرة من طراز “سيسسنا 525” بعدما أقلع بالطائرة من مطار “سبانش فورك – سبرينغفيل” بولاية يوتاه حيث كانت تقف الطائرة التي تعود ملكيتها للشركة التي يعمل بها.
وكان الطيار قبل توجه إلى المطار قد وصل للتو لمنزله قادماً من مركز الشرطة؛ إذ كان رهن الاعتقال بتهمة العنف المنزلي لكن خرج من التوقيف بكفالة.
وتمكّن الطيار (وهو طيار متمرّس وخبير) من تفادي الاصطدام بالمنازل الأخرى وبخطوط الكهرباء؛ إذ كان هدفه هو الاصطدام بمنزله والانتحار كما يبدو من التحقيقات الأولية.
وتوفي الطيار على الفور بعد حـادث الاصطدام، كما اشتعلت النيران في الطائرة وفي مقدمة المنزل؛ حيث اصطدم بالباب الأمامي، ولم تتعرض زوجته أو ابناه لأي إصابات جراء الـحادث.
وأكد مسؤولون في شرطة مقاطعة سبانش فورك أن الطيار وزوجته لديهما تاريخ طويل من المشاكل الزوجية؛ إذا اتُّهم عدة مرات بالاعتداء على زوجته، وكانا يخضعان لجلسات علاج اجتماعي لمدة 6 أشهر.