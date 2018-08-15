15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قتلى من الحوثيين بغارات للتحالف في الساحل الغربي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

شنت طائرات لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، غارات جوية على مناطقة متعددة في الساحل الغربي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأعلنت مصادر يمنية أن 16 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا أثناء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في مديريتي التحيتا والدريهمي في الساحل الغربي .

وأضافت المصادر أن غارات التي شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مركبات عسكرية للميلشيات الحوثية الانقلابية.

ولا تزال المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من قبل التحالف العربي تحاصر مركز مديرية الدريهمي من أربع جهات لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي تمركزت في أسطح المباني السكنية داخل مركز الدريهمي، وتستخدم المدنيين دروعا بشرية .

وعلى صعيد آخر حقق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي انتصارات نوعية في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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