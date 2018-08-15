15 أغسطس 2018 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كيميائي “من الصفر”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

عادةً لا أشغل وقتي خلال شهر رمضان إلا بالمفيد والابتعاد عن أي نشاط من أنشطة الترفية أو ترويح النفس؛ ما أشعر به في هذا الشهر هو امكانية تصفية العادات اليومية من كل سلبية والتخلص منها حسب مِسطَرة التخلص من العادات السلبية والإقلاع عنها خلال شهر؛ وهذا الأمر يُسهم في ترتيب جدول عاداتي اليومية لباقي العام مما يعزز فرص تحقيق أهدافي؛ لهذا أقضي وقتي في القراءة وأخصص أغلب الوقت لكتب السير الذاتية عبر العصور.

منذ 3 أعوام وأن أتابع بـنهِمَ شديد برنامج “من الصفر” للمفيد جداً الأستاذ مفيد النويصر؛ وأكثر ما جذبني فعلاً لبرنامجه رغم الكم الكبير من البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان، هو جودة المحتوى وسَلاسَة نقل المعلومة للمشاهد؛ كنت ولازلت أعشق السير الذاتية إلا أنني في الآونة الأخيرة أصبحت أبحث عن تلك السير الذاتية المصورة/المرئية مستغلاً فترة تنقلي من وإلى البيت ومستغلاً للوقت الذي أقضيه داخل سيارتي بالاستماع للسير المصورة.

إن نقل السيرة الذاتية والتي عرفت بكتبها الدسمة في صفحتها يُعد احترافاً وفناً لا يتقنه الكل؛ بل يجيده قله تعي ما تختاره في السرد وتعطي المساحة للضيف ومراعاة لظروف الزمان وتطوره؛ وما يميز السيرة الذاتية المصورة/المرئية هي تلك الأحاسيس التي تظهر في نبرة الضيف ومشاهدة تفاصيل وجهه حين يتذكر الضيف سارد السيرة شخصاً عزيزاً أو حالة الفرحة لنجاح حققه مما يجعل المشاهد ينصهر مع تلك الأحاسيس ويعي ما مر به الضيف؛ بل أرى أن الأمر يتعدى ذلك بكثير حيث نرى في وجوه الضيوف عراك الحياة وأزماتها رسمت ملامحهم وتأكد لنا أن كيميائية النجاح لا تبدأ إلا “من الصفر”.

أهم ما ميّز برنامج “من الصفر” هذا العام هو الاستمرار على موسيقى البرنامج المميزة جداً مما يضفي على البرنامج الأَصالَة والرَصَانَة؛ كما أن المظهر الذي حلَّ به مفيد النويصر هذا الموسم عكس الموسم الماضي أعطى للبرنامج قيمة جميلة؛ فـ مظهره بالشارب واللحية الكثيفة وإِسْتِنَاده على طاولة المكتب خلال تقديم الحلقة وحركة اليدين خلال التقديم والتحرك بخطوات بسيطة يعطي إيحاء بأن المقدم عالم كيمياء يشرح المركب الكيميائي للضيف ليسْتَهَلّ به حلقته ويكون المشاهد بدأ بفهم كيميائية الضيف.

خاتمة: مفيد النويصر هو أيضاً بدأ من الصفر ببرنامجه “من الصفر” وها هو يحقق نجاحه بعد أن شاعَت شاشته بين العديد لأنه بدأ من الصفر بشجاعة ورسم لنفسه الهدف وحققه.

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