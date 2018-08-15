15 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»لاعب إيطالي سابق يروي قصة الرعب والنجاة في حادثة انهيار جسر جنوة
﻿

لاعب إيطالي سابق يروي قصة الرعب والنجاة في حادثة انهيار جسر جنوة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

نجا لاعب كرة القدم الإيطالي السابق ديفيد كابيلو، أمس الثلاثاء، من انهيار جسر طوله 80 مترًا أسفل سيارته أثناء قيادته فوق جسر موراندي في مدينة جنوة بإيطاليا، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

وعن وصف الحادث، قال كابيلو الذي يعمل رجل إطفاء منذ نحو 5 سنوات بعد لعبه لصالح منتخب بلاده في الفئات السنية واحترافه في عدد من الأندية الإيطالية ومن ثم اعتزاله: “سمعت ضوضاء شديدة ورأيت الطريق ينهار وسقطت معه”، حيث لم يصَب سوى بخدش بسيط رغم تحطّم سيارته بالكامل.

وبمساعدة الكلاب المدرَّبة وباستخدام الرافعات التي أزالت كتلا خرسانية ضخمة من الجسر المنهار، بذل المئات من رجال الإطفاء مجهودات كبيرة في البحث عن ناجين، حيث كاد أن يبتلع الجسر المنهار كابيلو الذي شاهد انهياره وأمامه 4 سيارات.

ووصف كابيلو نجاته من الحادث المروع بالمعجزة قائلًا: “كنت محظوظا جدا، فقد كان الأمر أشبه بفيلم سينمائي، وكنت واعيا لدى وصول رجال الإنقاذ وفرقة الإطفاء وكل شخص، ولا أستطيع محو منظر الطريق وهو ينهار من ذاكرتي”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.