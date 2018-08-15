15 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤول في “القدية” يكشف آخر المستجدات.. ويؤكد: سيكون المشروع أكبر من ديزني لاند

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قال مدير تطوير الرياضات في مشروع القدية المأمون الشنقيطي إن المشروع سيستضيف 17 مليون زائر كل عام عند انتهاء المرحلة الثالثة منه، التي ستنتهي في عام 2035، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع ستُفتتح بعد أربعة أعوام في عام 2022.

وأضاف في مقابلة مع موقع “ذا استديوم بزنس” أن المشروع يواجه تحديات كبيرة أبرزها أنه هو المشروع الأول من نوعه في المملكة؛ لكنه كونه مملوكاً بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وأحد مشاريع رؤية المملكة 2030 يرفع الثقة في إمكانية إنجازه وتطويره بشكل مثالي يحقق التوقعات.

وكشف الشنقيطي أن المشروع أكبر بـ250٪ من منتزه ديزني لاند في ولاية فلوريدا الأمريكية الذي يُعد حالياً هو الأكبر في العالم، لافتاً إلى أن المشروع جذب العلامة التجارية العالمية “سيكس فلاجز” التي تُعد الأشهر في مجال تطوير المدن الترفيهية والملاهي.

وعن مهامه في المشروع، قال الشنقيطي إنه يعمل على تطوير الرياضات وتوفير بيئة تمكّن الرجال والنساء والأطفال من ممارسة رياضات مختلفة، موضحاً أن الألعاب الرياضية ستكون مهيأة للمبتدئين والمحترفين، وبإمكان جميع الزوار ممارسة نشاطات تناسبهم.

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