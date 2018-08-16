أمير المدينة يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري

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قدّم أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الشيخ أبو بكر الجزائري، وذلك عقب دفن جثمانه في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بفضيلة الشيخ، حيث قال: “إن الأمة الاسلامية فقدت بوفاة الشيخ أبو بكر الجزائري أحد رموز العلم الذين أفنوا حياتهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، فقد عرف عنه حسن الخلق والتواضع ولين الجانب بين العلماء وطلبة العلم”.
فيما أعرب ذوو الشيخ الجزائري عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على تقديم العزاء والمواساة في فقيدهم، الذي يُعد أحد أعلام المدينة المنورة ، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 98 عاماً.