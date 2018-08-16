الأمن العام ينشر إحصائية بآلاف المخالفات والقضايا والأشخاص التي رصدتها الدوريات في “ذي القعدة”

أنحاء – متابعات :-
بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم التعامل معهم من قبل دوريات الأمن بالمملكة، خلال شهر ذي القعدة، 49862 شخصًا، فيما باشرت الدوريات 15154 قضايا مختلفة ورصدت 3333 مخالفة للأنظمة، و28536 حالة اشتباه و2839 حالة تسول.
كما بلغ إجمالي المخالفات المرورية 34674 مخالفة، إلى جانب ضبط 8793 مركبة، من بينها 948 مركبة مسروقة و1145 مركبة مطلوبة، و1372 مركبة مرتبطة بقضية، و2000 مركبة بدون إثبات ملكية و3328 مركبة مشتبه بها.
فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من أسلحـة 4981 قطعة سـلاح، من بينها 232 مسدسا و32 رشاشا و19 بندقية و61 بندقية هوائية، و4481 ذخيرة حية و156 سلاحا أبيض.
كما ضبطت الدوريات الأمنية 3330 قارورة مسكر و309 براميل و304 جراكل، إلى جانب 7940 حبة مخدر و8 كجم حشيش ونحو 173 كجم قات و0,039,1 جرام شبو و0,007,7 جرام شمة.