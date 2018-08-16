أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الإسكان تبرم اتقاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء نحو 10 آلاف وحدة سكنية
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