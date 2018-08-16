16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإسكان تبرم اتقاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء نحو 10 آلاف وحدة سكنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وقعت وزارة الإسكان اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري، لإنشاء ما يقرب من الـ10 آلاف وحدة سكنية بمحافظة جدة، للمستفيدين من برنامج “سكني”.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بمقر الوزارة بالرياض بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد صالح البطي.

فيما ستقام الوحدات السكنية في مشروعين، الأول مشروع “روابي الحجاز” على أرض مملوكة للقطاع الخاص بنحو 7 آلاف وحدة سكنية متنوعة، والثاني إسكان “جدة المطار- الموجه4” وبه 2784 وحدة، ويبلغ حجم المشروعين 9784 وحدة سكنية، بأسعار تترواح بين 470 ألف ريال و681 ألف ريال للوحدة.

وأوضحت الوزارة أن المطورين الذين جرى التوقيع معهم سينفذون هذه المشاريع وسيتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أعوام كحد أقصى.

وأكدت أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة، ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.

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