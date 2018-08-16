“الإسكان” تعلن رسميا تفعيل منتج “البناء الذاتي”.. وتكشف آلية التقديم عليه ‎

أنحاء – متابعات :-
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن تفعيل منتج “البناء الذاتي” رسميا لجميع المستفيدين المسجلين لديها، ممن لديهم أرض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها، حيث تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال.
كما كشفت الوزارة عن آلية الاستفادة من البناء الذاتي عبر 5 خطوات وهم: زيارة صفحة البناء الذاتي في موقع سكني وإكمال عملية التسجيل، وإرفاق المستندات المطلوبة، ليتم التواصل مع المستفيد عن طريق المستشار العقاري، ثم التوجّه للجهة التمويلية، وأخيرًا توقيع العقد.
وتشمل المستندات المطلوبة، صورة من صك الأرض، وإرفاق تعريف بالراتب، وصورة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وإصدار رخصة البناء، ووجود مقاول للتنفيذ، وتزويده بجداول الكميات والتوصية التمويلية، تمهيدًا لتأكّد الوزارة من القدرة المالية وجهوزية المستفيد والرد عليه خلال مدة زمنية مناسبة.