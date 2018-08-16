16 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التقاعد: 6.4 مليار ريال معاشات التقاعد لشهر أغسطس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم (الخميس) مبالغ المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس والبالغة نحو 6.4 مليار ريال في حسابات 887846 مستفيد من خدماتها وذلك إنفاذاً لقرارها السابق بتقديم الصرف لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بدلاً من موعد الصرف المعتاد في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي.

وبينت المؤسسة أن تقديم الصرف يأتي انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.

وتقوم المؤسسة بإيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وفي سياق آخر أوضحت المؤسسة بأن مركز الاتصال لديها سيعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات العملاء وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات مميزة لعملائها.

وسيعمل مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 8001248889 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً طيلة أيام عيد الاضحى المبارك عدا أول أيام العيد وأيام الجمعة.

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