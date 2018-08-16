16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يسيطر على سوق الملاحيظ الاستراتيجي بصعدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف، عدداً من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، أحد أهم وأكبر الأسواق بمحافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعي في تصريح له أن قوات الجيش حررت قرية المجدعة وجبل الوسيعي بمديرية الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ.

وأوضح السدعي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة نارياً على سوق الملاحيظ وذلك بعد أيام من قطع الخط الدولي الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي لعدد من مواقع الميليشيات في مديرية حيدان ومديريات أخرى.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني يستعدون لدخول السوق وتحريره من ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الساعات القادمة.

ويعتبر تحرير سوق الملاحيظ وإعادة نشاطه التجاري أهمية بالغة تتمثل في موقعه الاستراتيجي وباعتباره بوابة لدخول منطقة مران معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

هذا وحقق الجيش اليمني، في وقت سابق تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء151 مشاة العميد رداد الهاشمي لـ”العربية” إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في سلسلة جبال وادي الخراشب بكتاف، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في قرية قطيبة.

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