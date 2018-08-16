16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الداخلية: إصابة المواطن فواز الحربي في مطاردة بعد تبنيه لفكر داعش الإرهابي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الامنية ، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي لفكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل ارهابي ، وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق 1439/12/4هـ ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار حيث تم تعقب أثره ، وتمكنت الجهات الامنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما إقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن ، ولله الحمد بسوء، وقد عثر بحوزته على الأتي :

1- سلاح رشاش وعدد (359) طلقه نارية حية.وحامل به خمسة مخازن

2- مسدس وعدد 2 مخزن .

4- عدد 30 طلقة ناريه مسدس

ووزارة الداخلية اذا تعلن ذلك لتؤكد انها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها . والله الهادي الى سواء السبيل

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