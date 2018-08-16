الفرق الرقابية بوزارة التجارة تواكب رحلة الحاج منذ قدومه لأداء الفريضة وحتى مغادرته

أنحاء – ناصر الحسن :-
تواكب الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية لأداء فريضة الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم، وتحرص على تهيئة كافة السبل اللازمة لخدمتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وتكثف الفرق الرقابية حضورها في صالات قدوم الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتعمل على مدار الساعة ضمن لجنة مراقبة الأسواق في مدينة الحجاج المشكلة من عدة جهات حكومية.
وتراقب الوزارة أيضاً الطرق البرية التي يسلكها حجاج بيت الله وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وتعمل الوزارة بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها الهيئة العامة للجمارك بحيث يتم ضبط وحجز السلع والمنتجات المقلدة والمخالفة لنظام العلامات التجارية، كما تكثف الوزارة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية من نشاطها الرقابي على المحلات التجارية للتأكد من نظاميتها وسلامة السلع المعروضة فيها وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار أو حالات تلاعب أو غش تجاري أو منتجات مخالفة أو علامات مقلدة.
ومواكبة لرحلة الحاج أثناء انتقاله إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، ينتشر مراقبو الوزارة في مواقيت الإحرام واستراحات ومحطات الوقود ومحلات بيع إطارات المركبات وتغيير الزيوت الواقعة على الطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن للتأكد من توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في المحلات التجارية والتزام محطات الوقود بمعايرة مضخاتها وتطبيقها لنظام المعايرة والمقاييس ومتابعة محلات بيع الإطارات والزيوت للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستعمال.
كما يجد الحاج لدى وصوله إلى المشاعر المقدسة والمناطق المحيطة بالحرمين الشريفين فرق رقابية منتشرة على مدار الساعة تقوم بعمليات مسح شامل وتنفيذ جولات ميدانية وقائية على كافة المحلات التجارية قبل وأثناء تصعيد حجاج بيت الله الحرام للمشاعر المقدسة.
وحرصت الوزارة هذا العام على تعزيز حضورها الميداني بأكثر من (400) مراقب يقومون بتنفيذ البرنامج الرقابي صمن الخطة المتكاملة لأعمال الوزارة خلال موسم حج هذا العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تم توزيعهم على مجموعات ميدانية حسب الاختصاص المكاني بما يعزز الدور الرقابي ويسهم في التفتيش على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية وضبط المخالفات.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.