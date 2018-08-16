16 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اللواء الأحمدي يكرّم الصبياني بعد منح حذاءه لحاجة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – المها الشهر ي: ــ

كرم مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، الجندي أول جمعان الصبياني من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والذي ظهر في مقطع إنساني وهو يمنح حذاءه لامرأة كبيرة في السن في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام.

وأشاد الأحمدي بعمل رجل الأمن الإنساني وشكره على ذلك.

من جهته عبر الصبياني عن سعادته بهذا التكريم، موضحاً بأن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني وإنساني وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، واعداً بأن يكون هذا التكريم حافزاً له لتقديم المزيد من الجهد لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

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