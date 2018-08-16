16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“ساما” تعلن انطلاق برنامج الأمن السيبراني الشهر المقبل.. مدته شهر ونصف والتدريب على أيدي خبراء عالميين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما”، أن النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني “Secure 18” ستبدأ في مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن التدريب سيكون على أيدي خبراء عالميين يعملون في شركات عملاقة.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المتقدمين على البرنامج وصل حتى الآن 7905 من الجنسين منذ فتح باب التسجيل، مشيرة إلى أن البرنامج سيستمر لمدة شهر ونصف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت المؤسسة وفقا لـ”اليوم” أن يثمر البرنامج عن كوادر وطنية متخصصة في مجال الأمن السيراني للعمل في القطاع المالي والقطاعات الأخرى كافة، مبينة أن هذه الدفعة سيتم ترشيح أفرادها وفق آلية محددة لفرز المرشحين ابتداء من مراكز التقييم والمقابلات الشخصية بناءً على معايير محددة تتوافق مع أهداف البرنامج.

وبّينت أنه تم تصميم 4 مسارات تدريبية فنية متخصصة للبرنامج وهي الدفاع والحماية، الهجوم واختبارات الاختراق، البنية التحتية والهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر، وهي مسارات تغطي جميع مجالات الاهتمام في تطوير خبراء الأمن السيبراني.

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