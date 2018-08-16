16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير المملكة في روسيا ينفي إدلاءه بأي تصريحات تخص الأكراد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، الدكتور رائد بن خالد قرملي، إدلاءه بأي تصريحات حول الأكراد، مؤكدا على موقف المملكة بعدم التدخل في شؤون أي دولة.

وأوضح عبر الحساب الرسمي للسفارة على “تويتر”، اليوم (الخميس)، أنه لم يدلِ بتصريحات لصحيفة “شفق نيوز” أو غيرها، حول الأكراد، وأن مواقف المملكة واضحة وجليّة، وأنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما أن سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية.

يُذكر أن “شفق نيوز” نسبت تصريحات مفبركة للسفير قرملي زعمت أنه طالب 3 دول، هي تركيا والعراق وسوريا، باحترام إرادة الشعب الكردي في الاستقلال.

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