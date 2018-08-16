16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سقوط صاروخ باليستي في الأراضي اليمنية أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت مصادر أن صاروخاً باليستياً سقط داخل الأراضي اليمنية، بعد أن أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة باتجاه نجران.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الذي كان يستهدف مدينة نجران سقط في مديرية البقع بعد لحظات من إطلاقه.

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