فيديو | تجربة صاروخية إيرانية تعتمد على الفبركة والتزييف تثير سخرية الخارجية الأمريكية

أنحاء – متابعات :-
أثار مقطع فيديو نشره النظام الإيراني سخرية وزارة الخارجية الأمريكية التي أشارت إلى الفبركة وتزييف الحقائق الذي حاول النظام الإيراني تمريره من خلال المقطع الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية.
وأظهر المقطع ما ادّعى الإيرانيون أنه “تجربة ناجحة” لإطلاق صاروخ أُطلق عليه اسم “فاتح مبين”، وهو صاروخ باليستي قصير المدى من أحدث ما أنتجته إيران في برامجها الصاروخية، وزعموا خلال المقطع أنه أصاب هدفه بنجاح وتمكن من تدميره.
ورغم أن الإيرانيين صوّروا لحظة إطلاق الصاروخ من عدة زوايا فإن اللقطات التي ادّعوا أنها تصور لحظة إصابة الصاروخ الجديد لهدفه بنجاح لا تظهر وصول أي صاروخ، بل مجرد انفجار أرضي، ما أثار سخرية وزارة الخارجية الأمريكية على أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.